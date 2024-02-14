حصل الاتحاد الإيطالي للسباحة على ميداليات أخرى في بطولة العالم الحادية والعشرين للسباحة والتي تقام في قبة أسباير بالدوحة.

وفاز ألبرتو رازيتي بفضية تاريخية في سباق 200 متر فراشة، وأنهى السباق بزمن 1:54 دقيقة و65، متفوقا على الياباني تومورو هوندا صاحب الذهبية بزمن 1:53 دقيقة و88 ثانية. وحصل النمساوي مارتن إسبنبرجر على الميدالية البرونزي بزمن 1’55’16.

وعبر رازيتي عن سعادته البالغة بعد الحصول على الميدالية، مضيفاً: أنا أهتم حقًا بهذه الميدالية، كنت أعلم أنني أستطيع القتال من أجلها.

وأضاف: “حاولت البقاء مع هوندا حتى النهاية، ثم حصل على المزيد، لكنها أول ميدالية لي في المسار الطويل، أنا سعيد حقًا”، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وحصل نيكولو مارتينينجي على الفضية في سباق 50 صدرًا للرجال، فيما اقترب الإيطالي من الميدالية الذهبية، حيث أنهى السباق بزمن 26:39 خلف الأسترالي سام ويليامسون، الذي فاز باللقب العالمي بزمن 26:32. فيما حصل الأمريكي نيك فينك على البرونزية مقاس 26 بوصة 49. وحل في المركز السادس الإيطالي الآخر سيموني سيراسوولو بزمن 26:93.

من جهته، قال مارتينينجي مازحا: ينقصني دائماً سنتات قليلة على الذهب، وسأصبح مليارديرًا.. أنا سعيد جدًا، لقد خضت سباقًا رائعًا. هذه المرة تمنحني الكثير من الثقة. في سباق الـ50 مترًا، أعلم أنه لا يوجد سباق مثالي، الخسارة أمر جميل على أي حال.

وفاز جريجوريو بالترينيري بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 متر حرة. وذهب اللقب العالمي إلى الأيرلندي دانييل ويفن البالغ من العمر 22 عاما بزمن 7:40:94، متقدما على الأسترالي إيليا وينينجتون (7:42:95). فيما جاء في المركز السابع الإيطالي لوكا دي توليو.