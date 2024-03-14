قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: لدينا برنامج انتخابي مشترك لكننا قوى سياسية مختلفة وإلا لكنا الحزب نفسه، مشددا أنه على الجميع التمتع بحريتهم في القضايا التي لا يغطيها البرنامج.

وصرح زعيم حزب فورزا إيطاليا أثناء حديثه مع الصحفيين بالقرب من مقر مجلس النواب بروما: لم تكن الولاية الثالثة جزءا من البرنامج: لدينا فكرة واحدة، والرابطة لديها فكرة أخرى. وهذا لا ينهي التعاون ولا التحالف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع تاياني: ملتزمون بالبرنامج الحكومي، ولا يمكننا التنازل عن ذلك، مشيراً إلى أننا قطعنا التزاما أمام الناخبين مع تنفيذ “إصلاح العدالة ورئاسة الوزراء والحكم الذاتي المتباين”.

واعتبر أن الرئيس الإقليمي الذي يتمتع بسلطات أكبر على أراضيه من تلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء في إيطاليا، يجب أن يبقى في منصبه لفترة محدودة من الزمن، مضيفاً: عشر سنوات ليست فترة قصيرة.