اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن السلام في أوكرانيا ليس المدينة الفاضلة.

وشدد تاياني، في تصريحات له، على الحاجة إلى العمل من أجل المفاوضات، ولكن يجب ألا تكون هناك هزيمة لأوكرانيا، وإلا فإن ذلك سيكون استسلامًا وليس سلامًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف: عليك أن تجلس على الطاولة مع وجود قوتين متوازنتين. اعتقدت روسيا أنها ستنتصر في الحرب خلال 24 ساعة، لكنها لم تنجح بعد بعد مرور عامين. وهذا بالفعل انتصار لأوكرانيا والغرب.