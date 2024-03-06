أكد وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم، أن محطات إعادة التحويل هي أعمال استراتيجية لتوريد الغاز بهدف أمن الطاقة الوطني.

وشدد الوزير أن إيطاليا اتخذت خطوات لتعزيز البنية التحتية، وزيادة قدرة محطات إعادة التحويل إلى غاز من خلال وحدات جديدة في بيومبينو ورافينا والتدخل في المحطات الموجودة من هذا القبيل في روفيجو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد بيكيتو أن الإجراءات المتخذة حتى الآن سمحت بالتحرر شبه الكامل من الإمدادات الروسية، حيث انتقلت من 38% في عام 2021 إلى 4% في عام 2023. وأضاف أنه سيكون لسردينيا محطة خاصة بها لإعادة التغويز في بورتو توريس.