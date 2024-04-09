وقع انفجار في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم في محطة للطاقة الكهرومائية شبه مغمورة في بارجي، بالقرب من بحيرة سوفيانا.

و توفي في الحادث 4 أشخاص وأصيب 5 وفقد ثلاثة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهتها، كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تتابع بقلق الأخبار الرهيبة المتعلقة بالانفجار الذي وقع في محطة للطاقة الكهرومائية في حوض سوفيانا الاصطناعي، في جبال الأبينيني في بولونيا.

وتوجهت بالشكر لرجال الإطفاء الذين تدخلوا سريعًا، ولرجال الإنقاذ ولمن يعملون في هذه الساعات للبحث عن المفقودين.