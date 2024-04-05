أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه خلال الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 3 أبريل 2024 تم تسجيل 505 حالات إيجابية جديدة بتباين قدره 16,3% مقارنة بالأسبوع السابق (603) و21 حالة وفاة بتباين +5% مقارنة بالأسبوع السابق (20).

وتم إجراء 95,940 مسحة بتباين -20.3% مقارنة بالأسبوع السابق (120,436) مع معدل إيجابية 0.5%، والذي بقي دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.