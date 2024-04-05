انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكورونا بنسبة 16.3٪ في أسبوع

terapia intensiva reparti covid Ospedale di Cremona 23 dicembre 2021. Fotolive Filippo Venezia (Cremona - 2021-12-27, Fotolive) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه خلال الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 3 أبريل 2024 تم تسجيل 505 حالات إيجابية جديدة بتباين قدره 16,3% مقارنة بالأسبوع السابق (603) و21 حالة وفاة بتباين +5% مقارنة بالأسبوع السابق (20).

وتم إجراء 95,940 مسحة بتباين -20.3% مقارنة بالأسبوع السابق (120,436) مع معدل إيجابية 0.5%، والذي بقي دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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