ح رفض مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 211 صوتًا ضده و 129 صوتًا مؤيدًا، اقتراح سحب الثقة المقدم من حزب العمل والحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمسة وتحالف اليسار والخضر، وكان أول الموقعين عليه هو زعيم مجموعة العمل ماتيو ريتشيتي، ضد نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني.

وينص الاقتراح على على الرغم من التصريحات الأخيرة لأعضاء حزب الوزير سالفيني، والتي تميل إلى تحديد كيف، في الواقع، لم يتم تنفيذ اتفاقية التعاون مع حزب روسيا الموحدة بشكل ملموس، ويبدو أن الوزير سالفيني لم يتصرف رسميًا أبدًا من أجل قطع علاقة التعاون مع الكيان السياسي للرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب الموقعين، لا يمكن للوزير سالفيني أن يمثل الجمهورية الإيطالية بشكل جدير، بل على العكس من ذلك، يوضح أنه لا يمارس مهامه بشكل كامل بما يخدم المصلحة الحصرية للأمة”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.