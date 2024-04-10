أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنه تم اعتراض إجمالي 567 مهاجرا وإعادتهم قسراً إلى الشواطئ الليبية في الفترة من 31 مارس إلى 6 أبريل 2024.

وتم اختطاف 83 مهاجرا من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا خلال اليومين الماضيين.

وحذرت منظمة الارم فون الدولية غير الحكومية من أن سفينة كانت تجرفها الأمواج في منطقة البحث والإنقاذ (سار) في مالطا. وبدلاً من إنقاذهم، اعترضهم خفر السواحل الليبي بالقوة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويسلط تقرير المنظمة الدولية للهجرة الضوء على الأزمة المستمرة والمعقدة في المنطقة، ويسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يعاني منها المهاجرون أثناء رحلاتهم البحرية، فضلاً عن الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يواجهونها بمجرد عودتهم إلى ليبيا.