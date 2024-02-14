عرضت مجموعة إيطالجاس الهوية الجديدة لشركتيها اليونانيتين، من اليوم “إيناون” الشركة القابضة، و”إيناون إيدا” الشركة المشغلة.

وجاء الكشف عن الاسم والعلامة التجارية لشركة Depa Infrastructure السابقة في مركز بوليتيا للأعمال في أثينا، حيث توجد المكاتب الجديدة للشركة التي استحوذت عليها إيطالجاس في سبتمبر 2022.

عرضت مجموعة إيطالجاس الهوية الجديدة لشركتيها اليونانيتين، “إيناون” الشركة القابضة، و”إيناون إيدا” الشركة المشغلة.

تم الكشف عن الاسم والعلامة التجارية لشركة Depa Infrastructure السابقة في مركز Politia للأعمال في أثينا، حيث توجد المكاتب الجديدة للشركة التي استحوذت عليها Italgas في سبتمبر 2022.

واسم إيناون مستوحى من الكلمة اليونانية Aenaos، والتي تُترجم إلى “دائم” و”متجدد” والتي، المرتبطة بعالم الطاقة، تهدف إلى تمثيل عرض دائم، قادر على تلبية الاحتياجات الحالية ورفاهية الأجيال القادمة.

وأكد وزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكيلاكاكيس على أهمية الغاز الطبيعي في سوق الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أن الهدف هو جلب أصول هذا القطاع إلى المستقبل.

وشدد على الحاجة إلى الغاز الطبيعي لأن لدينا بنى تحتية كبيرة في أوروبا ونحتاج إلى استخدامها مع الكهرباء، حتى يكون لدينا نظام طاقة أكثر كفاءة.

كما شدد على ضرورة الشراكة مع شركات إيطالية مهمة وأن نكون قادرين على بناء هذه البنى التحتية للمستقبل معهم.

ومن أهداف مجموعة إيطالجاس منذ استحواذها على شركة إيناون الاندماج في المجموعة وإعادة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” تنظيم الشركة وتنفيذ التدخلات المهمة للتوسيع الرقمي وتحويل الشبكات في اليونان.

كان رئيسة شركة إيطالجاس، بينيديتا نافارا، والرئيس التنفيذي لشركة Enaon Eda، باربرا مورجانتي، والرئيس التنفيذي لشركة Enaon Eda، فرانشيسكا زانينوتي، والرئيس التنفيذي لشركة Italgas، باولو جالو ناقشوا هذه المستجدات.