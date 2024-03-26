أنقذت ناقلة تركية مملوكة لشركة خاصة، اليوم، 139 مهاجرا من قارب غارق قبالة سواحل تونس.

وخلال سفرهم إلى مالطا، تلقى طاقم ناقلة نفط نداء استغاثة عاجل وقاموا بسرعة بتغيير مسارهم لمساعدة سفينة اللاجئين.

وبمجرد وصولهم إلى الموقع، أطلق الطاقم عملية إنقاذ، ونجحوا في إجلاء 139 مهاجرًا على متن السفينة مع تزويدهم بالمساعدة الغذائية الأساسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

يأتي هذا فيما انتشل خفر السواحل التونسي جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد، ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع واحد إلى 11 مهاجرا.