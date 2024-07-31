التقت نائبة الرئيس ومستشارة التنمية الاقتصادية والتجارة والحرف والصناعة وتدويل منطقة لاتسيو، روبرتا أنجيليلي، اليوم، رئيس الجالية اليهودية في روما، فيكتور فضلون، لتوضيح الأنشطة والمبادرات القادمة للمنظمة التي تستهدف الشباب والشركات.

وقالت مذكرة إنه تم خلال اللقاء تحديد مجالات التعاون الممكنة، وكذلك استخدام شبكة “Spazi Attivi” لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة.

من جانبها، قالت أنجيليلي، إنها عبرت عن صداقة منطقة لاتسيو وقربها من المجتمع الذي يمثله فيكتور فضلون.

وأشارت إلى مناقشة التدريب والمعلومات في الوقت المناسب حول التدابير والمناقصات، للسماح للجميع بالاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة لاتسيو لتطوير المنطقة والشركات وخلق مهارات جديدة.