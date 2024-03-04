احتلت أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في مالطا في عام 2022، حيث تسببت في وفاة 1211 شخصًا.

وبحسب معلومات تم تقديمها إلى البرلمان، فإن الغالبية العظمى من الذين توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كانوا يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، حيث شكل كبار السن 1080 من إجمالي الضحايا، بينما توفي 117 شخصا تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما لنفس السبب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاء في المرتبة الثانيه مرض السرطان حيث أودى بحياة 1037 شخصا. وشكل كبار السن غالبية الضحايا، حيث بلغ عددهم 836 حالة وفاة.

وأودى السرطان بحياة 180 شخصا تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما. وتوفي أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 1 و24 عاما بسبب المرض، في حين توفي 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما بسبب السرطان.

فيما توفي 517 شخصا في عام 2022 جراء أمراض الجهاز التنفسي من بينهم 481 تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر. وكان الخرف سبب وفاة 352 شخصا، توفي منهم خمسة تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما بسبب المرض.