تعود أريانا غراندي إلى الساحة الموسيقية بألبومها الجديد “Eternal Sunshine”، المتوفر بالفعل على جميع المنصات الرقمية وحصريًا على متجر Universal بصيغة CD وVinyl مع 4 أغلفة خاصة وعلى ديسكوتيكا لاتسيالي بغلاف بديل خامس.

والإصدار يرافقه الأغنية المنفردة الجديدة “لا يمكننا أن نكون أصدقاء (انتظر حبك)”، والتي سيكون الفيديو كليب الرسمي لها متاحًا أيضًا على موقع يوتيوب بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا اليوم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وتتكون الأغنية من 13 أغنية مع إنجاز استثنائي واحد حيث تغني أريانا مع جدتها.