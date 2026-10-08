Zoppas “Ces Unveiled a Milano è opportunità per imprese e per il sistema Paese

ROMA (ITALPRESS) - CES Unveiled a Milano è un "momento di congiunzione e di presenza delle migliori tecnologie del mondo che si incontrano a Las Vegas e, avere un momento di confronto, di dibattito ed espositivo in Italia, significa riuscire a inserire i nostri prodotti e le nostre imprese che hanno la possibilità di mostrarsi e di iniziare un percorso di internazionalizzazione all'interno di un ecosistema di innovazione. Soprattutto possiamo anche noi capire quanto possiamo essere distanti da alcune tecnologie leader che possono essere adottate nei nostri prodotti. Uno scambio a doppia via che portiamo in Italia, una opportunità per le aziende e per il sistema Paese e, sicuramente, è un vantaggio che diamo al sistema produttivo per capire quali sono le nuove tecnologie, le innovazioni in ricerca e sviluppo e le direzioni che stanno prendendo attraverso la per azione dell'intelligenza artificiale, quali sono gli effetti e le opportunità future". Lo afferma il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, in occasione della conferenza stampa di presentazione del CES Unveiled Milan. xb1/col5/gsl