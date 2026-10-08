Pesca, in arrivo 10 milioni con “Cambiale Azzurra”

ROMA (ITALPRESS) - Assicurare liquidità alle imprese di pesca e acquacoltura. Questo l'obiettivo della misura denominata "Cambiale Azzurra", predisposta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha stanziato 10 milioni di euro. Sono previsti finanziamenti a tasso zero, per una durata complessiva di cinque anni e si comincerà a rimborsare il capitale dopo 2 anni. L’importo finanziabile può arrivare fino a 20 mila euro per singola azienda, mentre il limite sale a 60 mila euro per le imprese o cooperative armatoriali che dispongono di più imbarcazioni. Per il ministro Francesco Lollobrigida "questo provvedimento rappresenta un altro tassello del lavoro portato avanti per sostenere la pesca italiana". Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 ottobre. sat/azn