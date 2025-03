Zone rosse a Jesolo e Chioggia per Pasqua, Zaia “Condivido la posizione del Prefetto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Condivido in pieno la posizione del Prefetto di Venezia Darco Pellos, sulla necessità di applicare tolleranza zero rispetto alle violenze giovanili, e sul faro acceso sul litorale, specificamente a Jesolo e a Chioggia, con zone rosse istituite per Pasqua e affiancate dal cosiddetto Daspo Willy in altre aree del veneziano”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alle decisioni per la sicurezza annunciate dal Prefetto di Venezia in alcune località balneari in occasione delle feste di Pasqua.

“Negli anni scorsi, in questi periodi come durante l’estate, purtroppo si è dovuto assistere a numerosi fattaci di risse, aggressioni, pestaggi da parte di gang che sembrano andare apposta nelle località turistiche per scatenare i loro istinti peggiori. Mi auguro davvero che questa scelta di irrigidire controlli e presenza sul territorio porti i frutti sperati”. “Non dimentichiamo – conclude Zaia – che le nostre spiagge sono frequentate da decine di milioni di turisti, in maggioranza stranieri, ogni anno. Non esiste al mondo che debbano assistere a scene di guerriglia come accaduto in passato, anche perché un passaparola negativo vanificherebbe gli straordinari successi di gradimento raggiunti”.

