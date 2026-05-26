Stefani “Lo sport in Veneto genera 8 miliardi di impatto economico”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Veneto è oggi una delle regioni italiane ed europee che meglio rappresentano il legame tra sport, impresa, manifattura e qualità della vita. Sport Business Forum nasce proprio per confermare lo sport come uno dei più importanti motori di crescita per la nostra terra, che oggi conta quasi 571.000 atleti tesserati e oltre 5.100 società sportive. Accanto a questi numeri c’è una filiera economica straordinaria: solo il distretto dello sportsystem trevigiano conta quasi 8.000 addetti, oltre 700 realtà produttive tra sedi e unità locali e un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro, con una forte vocazione all’export. Complessivamente, lo sport in Veneto genera quasi 8 miliardi di euro di impatto economico e ogni euro investito nel sistema sportivo ne produce quasi 5 di benefici complessivi per il territorio, tra valore economico e impatto sociale. Sono numeri che dimostrano come lo sport sia oggi una leva strategica di sviluppo, innovazione e attrattività”. Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a palazzo Balbi la terza edizione di Sport Business Forum, la rassegna dedicata all’economia dello sport e al suo impatto sui territori, sulle imprese e sulle comunità.

L’evento è ideato da Confindustria Belluno Dolomiti e promosso assieme a Confindustria Veneto Est e Nord Est Multimedia, con il contributo di Regione del Veneto, Fondo Comuni Confinanti, Provincia di Belluno, DMO Dolomiti Bellunesi, Consorzio BIM Piave Belluno, con la collaborazione di Assosport, Comuni di Belluno e Treviso, e il patrocinio di CONI Veneto. Sono intervenuti Paolo Possamai, direttore editoriale di Nord Est Multimedia, Flavio Mares, vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, e Andrea Schiavon, direttore di SportBusinessForum. Sport Business Forum – che vedrà un evento di anteprima e uno di chiusura a Trieste e Gorizia – porterà tra Palazzo Giacomelli, il centro di Treviso e diversi luoghi simbolici di Belluno un calendario di incontri, interviste, eventi sportivi e momenti aperti al pubblico dedicati allo sport come leva di crescita economica, sociale e culturale. Treviso sarà il luogo del confronto tra sport, impresa, industria, brand, competenze e innovazione, con un focus sullo sportsystem e sul ruolo del Nord Est come territorio strategico per l’economia dello sport. Belluno diventerà invece una città dello sport diffusa, con talk, attività aperte al pubblico, incontri con campioni e autori, appuntamenti dedicati allo sport paralimpico, momenti culturali e iniziative pensate per famiglie, giovani, appassionati e comunità locali. La tappa bellunese racconterà lo sport non solo come competizione, ma come pratica quotidiana, cultura, inclusione, educazione e strumento di relazione tra persone e comunità, attraverso un calendario serrato di talk, interviste, presentazioni editoriali, attività sportive, incontri con campioni e momenti di partecipazione collettiva. Tra i partecipanti ai vari panel della rassegna, ci saranno grandi personalità dello sport come Riccardo Pittis, Gianmarco Tamberi, Federico Buffa, Francesca Lollobrigida, Luca Banchi, Michela Moioli, Luca Dotto, Federico Pellegrino, Lucia Dalmasso, Achille Polonara, Angela Menardi, Flavio Menardi, Luca Palla, Matteo Ronzani, Sara Simeoni, Agata Centasso, Angelo Lorenzetti, Maria Rosa Quario, Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Paolo Casarin e Michael Payne, Maria Rosa Quario, Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Paolo Casarin, Michale Payne.

“Lo sport oggi non racconta soltanto risultati o competizioni, ma anticipa trasformazioni economiche, sociali e culturali che riguardano i territori e le comunità. Sport Business Forum nasce per osservare questi cambiamenti e metterli in relazione con imprese, istituzioni e persone – ha dichiarato Paolo Possamai -. E’ naturale che il cuore della rassegna sia in Veneto, una delle regioni europee dove il legame tra sport, manifattura, impresa e innovazione è più profondo e riconoscibile. Qui convivono eccellenze industriali, grandi eventi internazionali, cultura sportiva diffusa e capacità di fare sistema. Le tappe di Treviso e Belluno raccontano proprio questa doppia anima: da una parte il valore economico dello sport e dello sportsystem, dall’altra la sua dimensione sociale, educativa e partecipativa. In un anno segnato dall’eredità di Milano-Cortina, il Forum vuole contribuire a trasformare visibilità ed entusiasmo in una riflessione concreta sul futuro dei territori del Nord Est”.

“Lo Sport Business Forum rappresenta oggi un appuntamento consolidato e strategico per Belluno e per l’intero territorio: uno spazio di confronto capace di mettere in connessione sport, impresa e innovazione. Con la terza edizione del festival proseguiamo un percorso di crescita che, anno dopo anno, si arricchisce di nuovi contenuti, visioni e opportunità, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come leva di sviluppo economico, sociale e culturale – ha affermato Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti -. L’edizione 2026 assume un significato particolare perché arriva dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che lo scorso febbraio hanno acceso i riflettori sui nostri territori, lasciando entusiasmo, relazioni e nuove prospettive. Vogliamo raccogliere questa eredità e trasformarla in un motore concreto di progettualità, collaborazione e crescita duratura per le comunità e per il sistema imprenditoriale. Un ringraziamento sincero va a tutti i partner pubblici e privati che hanno creduto e continuano a credere in questo progetto. È attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio che possiamo costruire un modello di sviluppo capace di generare valore, partendo dallo sport e guardando al futuro delle nostre comunità”.

“Il successo delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, ma anche quelli delle atlete e atleti italiani in molte discipline e la grande partecipazione a eventi come le maratone di Padova e di Venezia, fanno comprendere quanto lo sport sia sempre più un fenomeno sociale che attraversa le nostre vite e promuove una cultura della convivenza, della salute, fisica e mentale. È una leva dal grande valore anche economico, come dimostrano le migliaia di imprese del nostro territorio attive nello sport business. Grazie a un impegno corale, lo Sport Business Forum è un appuntamento prezioso per dare consapevolezza e visibilità a una ‘filiera’ fatta di esperienze, competenze e radicamento nel territorio, sempre più un asset per il Veneto e il Nord Est e una chiave di attrazione dei giovani, oggi e ancor più nel futuro”, ha dichiarato Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

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