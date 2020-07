Zingaretti “In Europa vinta battaglia contro i sovranisti”

"Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa contro i sovranisti. Grazie al Governo arriveranno centinaia di miliardi di euro per cambiare questo Paese. Ora bisogna fare bene, in fretta e con una visione". Cosi' in un video su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. abr/mrv/red