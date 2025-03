PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Russia vuole dividere Europa e Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa al termine dei lavori del vertice di Parigi. Zelensky ha risposto ad una domanda sul ruolo degli Stati Uniti definendolo “senza dubbio molto importante”. Il capo dello Stato ucraino ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin “non vuole” la pace e vuole dividere Europa e America. “La macchina del Cremlino ha lavorato per più di un anno, dividendo e indebolendo l’Europa, dividendo l’Unione europea, dividendo gli Usa, dividendoli dall’interno in termini di sostegno all’Ucraina o meno”, ha detto Zelensky.

Gli Stati Uniti hanno cambiato “costantemente” il loro approccio all’accordo con l’Ucraina sulle terre rare, ha detto il presidente ucraino, che ha anche spiegato che originariamente avrebbe dovuto essere firmato prima un accordo quadro, seguito da un testo dettagliato. Ora però, ha aggiunto, gli Stati Uniti vogliono realizzare subito un accordo completo. Gli avvocati stanno esaminando le proposte e sono pronti a lavorarci, ha ancora detto il presidente ucraino. “Ma non vorrei lasciare gli Stati Uniti con la sensazione che l’Ucraina sia contraria in generale; abbiamo dimostrato costantemente la nostra volontà e abbiamo inviato segnali positivi”, ha concluso.

Gli Stati Uniti avrebbero “dovuto imporre sanzioni alla Russia” per non aver accettato l’offerta di un cessate il fuoco completo. “Ok, facciamo una pausa e non limitiamoci a dire all’America, a consigliare all’America cosa fare. Hanno le loro persone che possono consigliare”, ha poi aggiunto. Zelensky ha infine osservato che “l’Ucraina continua ad accettare le proposte degli Stati Uniti senza apportare modifiche”, mentre la Russia continua di fatto a respingerle, poiché esige adeguamenti o introduce nuove condizioni.

Zelensky ha ribadito che Putin è “l’unico ostacolo al progresso nei colloqui di pace”. Rivolgendosi poi direttamente al presidente usa Donald Trump, ha fatto un appello affinché “appoggi l’Ucraina contro la Russia” e offra adeguate garanzie di sicurezza nel caso in cui gli Stati Uniti bloccassero l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Gli Stati Uniti, ha ancora osservato, potrebbero svolgere un ruolo cruciale nell’applicazione del cessate il fuoco o dell’accordo di pace, poiché la loro potenza militare renderebbe consapevole la Russia che la violazione di quanto concordato avrebbe gravi conseguenze. Zelensky non ha risparmiato infine qualche critica all’inviato statunitense Steve Witkoff, osservando che alcune delle cose che dice “per noi, per gli ucraini, sembrano una questione molto astratta, come se provenissero da un altro mondo”.

