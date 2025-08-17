BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Solo l’Ucraina può decidere il suo destino e l’Unione Europea sarà sempre al suo fianco”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Spero in un incontro trilaterale Putin-Zelensky-Trump al più presto”, ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, che ha poi annunciato un diciannovesimo pacchetto di sanzioni alla Russia a settembre.

“Oggi stiamo decidendo quello che verrà discusso a Washington. È fondamentale che l’Europa sia unita. Putin non vuole fermare le uccisioni ma deve farlo. Abbiamo bisogno di negoziati reali. Serve un accordo trilaterale, se la Russia non accetta ci saranno nuove sanzioni”, ha detto invece il presidente ucraino: “Abbiamo bisogno della sicurezza, dell’articolo 5 della Nato“, ha aggiunto Zelensky.

