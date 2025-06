Zelensky “Putin deve perdere denaro, Trump può fermarlo”

ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno è riuscito a fermare Putin. Rimane solo Trump: lui può fermarlo. Ma per farlo, Putin deve perdere denaro. E solo allora non potrà potenziare il suo esercito e il settore militare”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente statunitense Newsmax. “Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo imporre sanzioni che interessino il settore bancario, la flotta ombra e i prezzi del petrolio. È fondamentale limitare i limiti di prezzo, perché il petrolio è la loro principale fonte di reddito – ha aggiunto Zelensky -. A causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, i prezzi del petrolio sono ulteriormente aumentati, con un impatto diretto sulla sicurezza dell’Europa. Ed è per questo che i limiti di prezzo del petrolio sono fondamentali. Le sanzioni sono sicuramente uno strumento potente. Se si bloccano le vie per aggirare le sanzioni, i componenti missilistici, compresi i missili balistici, semplicemente non arriveranno in Russia. Le sanzioni non riguardano solo il denaro. Sono anche un modo per fermare il flusso di tecnologie letali, componenti che permettono alla Russia di produrre queste terribili armi in così grandi quantità. Il dialogo dell’America con i russi assomiglia a una conversazione calorosa. Siamo onesti: questo non fermerà Putin. È necessario un cambio di tono – ha sottolineato il presidente ucraino -. Putin deve capire chiaramente che l’America sosterrà l’Ucraina, anche imponendo sanzioni e sostenendo il nostro esercito”.

