Zelensky “Imminente incontro con Trump”. Il Cremlino: “Russia e Usa proseguono nel dialogo”

Mandatory Credit: Photo by Aaron Schwartz/UPI/Shutterstock (15446703y) President Volodymyr Zelensky of Ukraine meets with President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on Monday, August 18, 2025. Zelensky will be joined by a group of European leaders as he meets President Trump in an effort to end the war between Russia and Ukraine. President Trump Meets Ukrainian President at the White House in Washington, District of Columbia, United States - 18 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato sui social che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump, nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra. “Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro – scrive -. Molto può essere deciso prima del nuovo anno”.

L’annuncio segue i colloqui telefonici di ieri con l’inviato speciale Usa Witkoff e con Jared Kushner, genero e consigliere di Trump. Sono poi seguiti contatti dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino, Rustem Umjerov.

Tra russi e americani “c’è stato un contatto telefonico”. Lo ha dichiarato, durante un briefing con i giornalisti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che non ha voluto fornire alcun dettaglio perché “la divulgazione di queste informazioni – ha sottolineato – potrebbe avere un impatto negativo sul processo negoziale”. “Si è concordato di proseguire il dialogo”, ha aggiunto.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

