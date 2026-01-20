Zelensky “A Davos solo se saranno pronti documenti su energia e difesa”

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per il momento, non si recherà al Forum economico di Davos, ma rimarrà in Ucraina a causa dei bombardamenti notturni. Il leader ucraino ha spiegato che potrebbe andarci se saranno pronti due documenti molto importanti per le garanzie di sicurezza a Kiev, quelli su energia e difesa. “Se saranno pronti, organizzeremo un incontro e un viaggio. Se ci saranno pacchetti energetici, o anche incontri e decisioni sulla difesa aerea, andrò sicuramente. Ma per ora, ho una sfida in Ucraina”, ha detto Zelensky.

“Abbiamo ricevuto l’invito; i nostri diplomatici ci stanno lavorando. È ancora molto difficile per me immaginare come noi e la Russia potremmo essere insieme in qualsiasi tipo di consiglio”. Così, rispondendo ai giornalisti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere stato invitato a far parte del Board of Peace di Trump, ma di non poter immaginare di lavorarci al fianco del presidente russo Vladimir Putin.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).