Zecchinato “Al via da Verona il ciclo di giornate studio dell’Osservatore regionale per il paesaggio”

VENEZIA (ITALPRESS) – Prende il via giovedì 24 settembre da Verona il ciclo di giornate di studio promosso dall’Osservatorio regionale per il paesaggio, in collaborazione con Ministero della Cultura, Università IUAV di Venezia e Università degli Studi di Verona, dedicato alla tutela e alla pianificazione del paesaggio veneto. Gli incontri, in programma fino al 3 dicembre, accompagneranno la fase conclusiva della co-pianificazione con il Ministero della Cultura per la Variante al PTRC con valenza paesaggistica. Il primo appuntamento si terrà dalle 14 alle 18 alla Loggia Fra Giocondo di Verona, con approfondimenti sulla Variante al PTRC, sull’Atlante del paesaggio veneto, sugli obiettivi di qualità paesaggistica e sul territorio veronese tra collina e pianura.

“Il paesaggio è un patrimonio fondamentale del Veneto, espressione della nostra storia, delle nostre comunità e della nostra identità”, sottolinea l’assessore al Governo del territorio Marco Zecchinato. Il ciclo proseguirà il 30 settembre a Belluno, l’8 ottobre a Rovigo, il 15 ottobre a Treviso, il 12 novembre a Vicenza, il 26 novembre a Padova e il 3 dicembre a Venezia. “La pianificazione deve confrontarsi con la varietà dei nostri paesaggi e con le caratteristiche dei diversi territori”, aggiunge Zecchinato. La partecipazione è in presenza, con iscrizione obbligatoria e crediti formativi professionali per gli addetti ai lavori.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

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