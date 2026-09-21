BERGAMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Si trovava in auto, diretto a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega, quando all’altezza di Treviglio l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata contro un camion. A bordo c’erano anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, insieme ad una terza persona alla guida. Tutti i passeggeri stanno bene e hanno riportato solo alcune escoriazioni. Sono stati trasportati all’ospedale di Bergamo per controlli.

“Grazie a tutti per i messaggi di affetto! Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina. Un abbraccio a tutti e ancora grazie!”. Così, sul suo profilo Facebook postando anche una foto, il presidente del Veneto, Alberto Stefani.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).