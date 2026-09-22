VENEZIA (ITALPRESS) – “Ogni settembre mi emoziona l’idea che sessantamila bambini del Veneto aprano lo zaino e trovino un diario diverso. Non solamente un’agenda da compilare, ma anche un racconto del territorio in cui vivono: la laguna, le città d’arte, i fiumi, le imprese, i servizi, le persone. Questo è “Veneto, famiglie in viaggio”, e la Regione è fiera di essere parte di questo progetto. Perché educare alla conoscenza del proprio territorio è la base da cui nasce il senso di appartenenza a una comunità e la volontà di prendersene cura”, ha dichiarato Valeria Mantovan, assessore regionale all’Istruzione e Formazione.

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Grandi Stazioni di Venezia la presentazione ufficiale del Diario scolastico 2026-2027 “Veneto, famiglie in viaggio”, il progetto promosso e realizzato da Editoriale La Voce che ogni anno accompagna bambine e bambini delle scuole primarie venete per quasi duecento giorni di scuola. La Regione del Veneto era rappresentata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, Massimo Marzano Bernardi.

Il diario viene distribuito gratuitamente a circa 60.000 alunni delle province di Rovigo, Padova, Treviso e Venezia, grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti pubblici, aziende, fondazioni e realtà del territorio. La Regione del Veneto figura tra i sostenitori del progetto, che raccoglie attorno a sé una rete costruita su un principio semplice: investire sui più giovani significa investire sul futuro del territorio.

Il tema dell’edizione 2026-2027 è il viaggio: non solo come spostamento fisico, ma come metafora dell’apprendimento. Pagina dopo pagina, gli alunni vengono accompagnati alla scoperta del Veneto attraverso contenuti pensati per la loro età, che toccano la cultura, l’ambiente, la mobilità, la salute, la solidarietà, l’educazione civica e l’inclusione. Particolare attenzione è dedicata al tema della disabilità e delle fragilità, affinché la scuola rimanga un luogo di conoscenza e rispetto per tutti.

Il diario non è pensato solo per i bambini: una parte importante dei contenuti è rivolta alle famiglie, con approfondimenti e spunti che possono diventare occasioni di dialogo e di esperienza condivisa. In questo senso il progetto vuole andare oltre i confini

“La gratuità di questo diario è una scelta di civiltà. Tutti i bambini, indipendentemente da dove vivono o da come stanno le loro famiglie, ricevono lo stesso strumento. E quel che c’è dentro — le storie del territorio, i valori, la curiosità — è uguale per tutti, senza alcuna distinzione. Perché la Regione del Veneto crede in ogni bambino, nessuno escluso. Da loro viene il futuro della nostra comunità, e noi abbiamo il dovere di prendercene cura con la stessa intensità con cui si ama qualcosa di prezioso e irripetibile. Ogni pagina di questo diario è un piccolo gesto concreto in quella direzione: dire ai bambini del Veneto che la loro regione li conosce, li rispetta e lavora ogni giorno per costruire un futuro all’altezza di quello che meritano”, ha concluso l’assessore Mantovan.

-Foto ufficio stampa Regione Veneto-

(ITALPRESS).