Zangrillo “Il riarmo non è un’alternativa all’industria dell’automotive”

TORINO (ITALPRESS) – “Chi utilizza l’argomento del riarmo come un’alternativa all’industria dell’automotive non ha capito che stiamo parlando di due cose che nulla ci azzeccano. Noi stiamo lavorando sul rilancio del comparto automotive con un confronto stretto con i suoi protagonisti, perché vogliamo comprendere da loro come la politica può aiutare questi settori a rilanciarsi”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine del convegno “Il futuro dell’automotive passa da qui” che Forza Italia ha organizzato questa mattina al Museo Nazionale dell’Automotive a Torino.

L’automotive è un “tema fondamentale per l’economia non soltanto del nostro Paese, ma di tutto il continente. L’automotive rappresenta una parte significativa del Pil europeo, è un settore che sta attraversando una fase di trasformazione profonda, in un contesto geopolitico particolarmente complesso. Quindi abbiamo deciso di dedicare una giornata a questo tema, e abbiamo deciso di farlo coinvolgendo gli attori principali che nel contesto europeo e internazionale gestiscono questo comparto”, ha aggiunto: “Forza Italia ha deciso di celebrare questo convegno a Torino perché Torino e il Piemonte sono stati protagonisti del boom economico dell’Italia nel dopoguerra, sono stati protagonisti della motorizzazione del Paese, questo è un territorio che ha sviluppato nel tempo delle competenze straordinarie che non possiamo permetterci di perdere”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).