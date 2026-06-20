Salvini “Con Usa rapporti non compromessi, non mi pento del sostegno a Trump”

MILANO (ITALPRESS) – “Io posso solo ripetere che chi attacca tutto il governo attacca tutta l’Italia. Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici. Se sono pentito del sostegno a Trump? Non mi devo pentire. Mi dolgo e mi pento, mi pento e mi dolgo quando vado a confessarmi in chiesa. Io mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti”: così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine dei gazebo della Lega a Milano per la scelta del candidato sindaco.

“Io ascolto sempre quello che la gente suggerisce – aggiunge Salvini in merito alla possibilità di candidarsi a sindaco -. Fino all’ultimo giorno utile faccio il ministro in questo Governo, con orgoglio, un Governo che non implora niente. Nè il Governo italiano nè gli italiani si inginocchiano o implorano niente e nessuno. In Lega tante persone potrebbero sicuramente fare domani mattina il sindaco di Milano”.

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