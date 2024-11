Zangrillo “Inserite nella Pubblica Amministrazione 350 mila persone”

BARI (ITALPRESS) - "Negli ultimi due anni noi abbiamo lavorato alla riorganizzazione delle nostre procedure concorsuali. Oggi abbiamo un unico portale di ingresso digitale per iscriversi ai concorsi della pubblica amministrazione, che è attivo ed è l'unica via di accesso da giugno 2023. Questo ci ha consentito, tra 2023 e quest'anno, di inserire nella pubblica amministrazione 350 mila persone. Solo quest'anno, da gennaio a novembre, abbiamo bandito 18 mila concorsi per 330 mila posizioni da ricoprire e abbiamo ricevuto 2,3 milioni di candidature. Un lavoro enorme, che ci sta dando delle soddisfazioni perché le persone entrano. Un altro luogo comune da smentire è quindi che non le persone non partecipano ai concorsi della pubblica amministrazione: è vero esattamente il contrario". Lo ha detto i il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Bari in occasione della firma del Protocollo d'Intesa con la Regione Puglia per la costituzione e l'avvio delle attività del Polo formativo territoriale della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione. xa2/pc/col/mrv