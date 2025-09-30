ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo costruendo una Pubblica Amministrazione capace di attrarre energie, riconoscere il merito e accompagnare i talenti con percorsi di crescita e di carriera”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, rivolgendosi ai giovani partecipanti della settima edizione di “The Young Hope” a Palazzo Wedekind. Il ministro ha ricordato gli strumenti messi in campo dal Dipartimento della Funzione pubblica per entrare nell’universo delle amministrazioni pubbliche. Tra questi il portale unico “inPA”, disponibile anche come App, per consultare i bandi e candidarsi in modo semplice e veloce; l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro; i programmi “Tirocini inPA” e “Dottorati inPA” arrivati alla seconda edizione, oltre alla possibilità per i diplomati degli ITS Academy di partecipare ai concorsi per la qualifica di funzionario.

Il ministro ha inoltre sottolineato il lavoro fatto sul reclutamento: “Abbiamo digitalizzato le procedure e ridotto i tempi dei concorsi, passando da una media di due anni a circa 180 giorni. In un mondo del lavoro che cambia a grande velocità è impensabile attendere anni per conoscere l’esito di un concorso”. Zangrillo ha poi richiamato l’impegno sulla crescita delle competenze e il rafforzamento delle soft skill attraverso Syllabus, la piattaforma che offre corsi di formazione a tutti i dipendenti pubblici, i Poli formativi territoriali e i percorsi come “Essere PA” e “Leadership e performance”. “I giovani non cercano semplicemente un’occupazione, ma il lavoro giusto, che sappia conciliare formazione, crescita personale e qualità della vita. Per questo motivo stiamo puntando su contesti organizzativi sempre più innovativi, su una formazione continua e su percorsi capaci di valorizzare il merito. La Pubblica amministrazione ha bisogno di talenti e di nuove visioni per contribuire alla crescita del Paese”, ha concluso Zangrillo.

