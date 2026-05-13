Assegno unico universale, nel primo trimestre del 2026 erogati alle famiglie 4,9 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo trimestre sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliard, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell‘Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall’Inps con riferimento al periodo gennaio 2026 – marzo 2026.

Sono 6.005.876 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.473.036 figli: l’importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 171 euro, e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 228 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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