Zangrillo “Guerriglia annunciata a Torino, il limite si è superato da tempo. La politica locale è responsabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono scene di guerriglia annunciata, si sapeva da tempo che sarebbe andata a finire in questo modo, non c’è neanche la possibilità di dire che abbiamo superato il limite perché a Torino è stato superato da tempo. Non è una novità”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Mattino Cinque. “Ci sono responsabilità politiche perchè sono anni che abbiamo chiesto una posizione netta su Askatasuna – aggiunge -, invece la decisione della politica locale è stata quella di proseguire nel dialogo con i violenti. C’è ambiguità, sono anni che chiediamo a Lo Russo di recidere il rapporto con Askatasuna e non è una strumentalizzazione”.

Su Forza Italia: “Nel mio orizzonte non c’è quello di fare il segretario di partito, ma sono a disposizione per fare ciò che il mio partito ritiene più giusto. Non sono io che devo decidere ma se qualcuno dovesse chiedermi se sono disposto a candidarmi” alla segreteria di Forza Italia “lo prendo in considerazione”.

“Il Presidente lo abbiamo e le elezioni avverranno tra qualche anno, non è un tema attuale. Ma mi pare evidente che una persona come Antonio Tajani che ha ricoperto ruoli di rilevanza, anche a livello internazionale, e fa politica da 50 anni” ha delle “caratteristiche che un Presidente della Repubblica deve avere”.

