Zangrillo a Cagliari per “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La modernizzazione della Pubblica amministrazione passa per l’ascolto dei territori. Il nostro obiettivo è di combattere la burocrazia per sostenere la crescita: ad oggi abbiamo semplificato oltre 400 procedure in settori chiave come artigianato, sanità e controlli alle imprese. Novità che per la prima volta sono tutte consultabili sul portale unico italiasemplice.gov.it”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della ventesima tappa di “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori” che si è svolta questa mattina presso la sede della Camera di commercio di Cagliari-Oristano. “Per rendere il Paese più competitivo dobbiamo supportare il tessuto produttivo e le amministrazioni locali”, ha aggiunto il ministro Zangrillo, rivolgendo un’attenzione particolare alle specificità del territorio sardo. “Per essere al fianco delle nostre amministrazioni abbiamo stanziato 1 milione di euro per sostenere i costi dei concorsi dei piccoli comuni; abbiamo messo in campo 25 milioni con il progetto P.I.C.C.O.L.I. per i comuni fino a 5000 abitanti con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa; stanziato 100 milioni con “Risorse in Comune” al fine di incentivare la transizione digitale e previsto l’esonero dai costi del personale del Segretario comunale per gli enti fino a 3.000 abitanti. Passi importanti per liberare le energie dei territori e potenziare gli organici”.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Maurizio de Pascale, Presidente della Camera di Commercio Cagliari-Oristano e Unioncamere Sardegna, di Francesco Mola, Rettore dell’Università di Cagliari, del Sindaco della Città di Cagliari, Massimo Zedda, e della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Il dibattito è entrato nel vivo con due panel tematici. La prima parte dell’incontro è stata dedicata a “La semplificazione per il sistema delle imprese” e nella seconda parte è stato affrontato il tema de “La digitalizzazione degli sportelli unici: SUAP e SUE”. Ai lavori hanno partecipato esperti e dirigenti, tra cui Cristiano Erriu, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Paola Piras, Docente Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Cagliari, Siriana Salvi, Responsabile del Servizio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle riforme del Dipartimento della Funzione pubblica, Daniela Falconi, Presidente Anci Sardegna e Sindaco di Fonni, e Federico Secchi, Presidente Sezione Cave e Miniere Confindustria. Hanno inoltre contribuito alla seconda sessione Fabio Romano, Infocamere Spa, Responsabile Sviluppo Camere e Territorio, Marco Palmas, Direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, Elio Gullo, Direttore dell’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica, e Matteo Muntoni, Direttore Generale Assessorato della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna.

