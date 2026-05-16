Sorpreso al porto di Olbia con 1,5 kg di hashish, arrestato corriere proveniente da Genova

SASSARI (ITALPRESS) – I finanzieri del Gruppo Olbia, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dal porto di Genova, Civitavecchia e Livorno, hanno arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti, un 54enne originario della provincia di Napoli, trovato in possesso di un rilevante quantitativo di droga.

L’operazione è scattata durante i controlli operati sui mezzi e passeggeri sbarcati dalla motonave Moby Orli proveniente da Genova, fortemente intensificati a ridosso del fine settimana e in concomitanza con le festività previste per San Simplicio, patrono della città. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta al conducente di un’utilitaria, il cui atteggiamento nervoso, unitamente alle risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio, ha destato sospetto nei militari che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo.

A seguito della segnalazione dei cani antidroga Dante e Semia, particolarmente “attirati” dal mezzo, gli operanti hanno proceduto a effettuare una perquisizione più approfondita, all’esito della quale è stato scoperto, abilmente occultato all’interno dell’abitacolo, circa un chilo e mezzo di hashish sigillato sottovuoto al fine di renderne più difficoltosa l’individuazione. La sostanza, suddivisa in 3 panetti e circa un centinaio di ovuli, già pronti per la successiva cessione, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 15.000 euro. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente al veicolo utilizzato dal corriere per il viaggio.

– Foto GDF –

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