Zaia “La Zona Logistica Semplificata è uno strumento strategico per lo sviluppo del territorio”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha inviato una lettera al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, con cui ribadisce la strategicità della Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto di Venezia – Rodigino”, oggi denominata Bluegate, e chiede due azioni concrete: il rifinanziamento del credito d’imposta connesso alle ZLS per il triennio 2026-2028 e l’attivazione di un tavolo tecnico per valutare l’estensione della perimetrazione.

“La ZLS veneta – sottolinea il presidente Zaia – è stata la prima ad essere resa operativa in Italia. Con una superficie di oltre 4.600 ettari tra Venezia, Rovigo e Chioggia, rappresenta una leva di sviluppo straordinaria per l’economia regionale e nazionale. Le stime parlano di oltre 177mila nuovi posti di lavoro nel prossimo decennio e 2,4 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi”. Un risultato che può concretizzarsi solo con un’adeguata continuità degli incentivi: “È indispensabile – continua Zaia – garantire tempi certi e congrui per l’uso del credito d’imposta, assicurando risorse continue, certe e adeguate”.

Nel testo viene anche richiesto di includere il rifinanziamento del credito d’imposta nella legge di bilancio 2026, prevedendo copertura finanziaria per l’intero triennio 2026-2028. Un altro passaggio fondamentale è l’ampliamento del perimetro della ZLS: “Numerose istanze sono pervenute alla Regione – spiega il presidente – da parte del tessuto produttivo per includere nuove aree. Sebbene l’attuale limite normativo consenta un’estensione di circa 400 ettari, tale soglia appare insufficiente. Per questo chiediamo l’attivazione di un tavolo di confronto tra Ministero e Regione, aperto anche ad altre Regioni, per riflettere sull’adeguatezza dei criteri previsti dal DPCM 40/2024 e, se del caso, rivederli”.

Zaia ha infine avanzato la proposta di includere i territori eventualmente aggiunti alla ZLS anche tra le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107.3.c del TFUE, in vista della prossima programmazione UE. Concludendo, il presidente ha espresso il proprio ringraziamento al Ministro Foti per l’attenzione alle istanze del Veneto e all’allora Ministro Raffaele Fitto “che – ricorda Zaia – ha avuto il merito di rendere finalmente applicabile lo strumento della ZLS anche nella nostra Regione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).