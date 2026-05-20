Tentato omicidio, lesioni e rapina: 5 arresti a Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – In provincia di Venezia, al termine delle indagini coordinate dalla Procura lagunare, la polizia e i carabinieri stanno eseguendo due distinte misure cautelari che dispongono la custodia cautelare in carcere, emesse dal gip nei confronti complessivamente di 5 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato.

Le indagini sono scaturite a seguito della recrudescenza di diffusi episodi di violenza che hanno interessato il centro storico di Venezia nelle ultime settimane – con il frequente utilizzo di armi da taglio e da punta – spesso riconducibili al più ampio contesto di violente contrapposizioni tra diverse fazioni di origine magrebina, a base familiare, per la gestione di traffici illeciti, di diversa natura.

Con l’indagine condotta dalla polizia, sono stati raccolti gravi elementi indiziari nei confronti di alcuni soggetti appartenenti e contigui ad una famiglia di origine tunisina, indagati per il tentato omicidio di un altro tunisino, la sera dello scorso 22 aprile nell’area di Campo San Barnaba; con l’indagine dei carabinieri sono stati raccolti gravi elementi indiziari nei confronti di alcuni altri soggetti appartenenti e contigui alla medesima famiglia tunisina, indagati per lesioni aggravate, rapina e furto aggravato ai danni di un cittadino di origine giordana, nei giorni 13, 18 e 20 aprile scorsi nel Sestiere Cannaregio. Nel medesimo contesto operativo, è in corso l’esecuzione di 5 decreti di perquisizione, personale e domiciliare, emessi dalla Procura della Repubblica nei confronti degli indagati.

– foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).