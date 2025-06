Zaia “Superati gli 84mila transiti sulla Superstrada Pedemontana”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con un trend di traffico in costante crescita (passato da un TGM di 8.944 veicoli al giorno a gennaio 2023 a uno di 21.603 a maggio 2025) che ha raggiunto, lo scorso 20 giugno, 84.447 passaggi al giorno, e un incremento del traffico medio del +141% in due anni, la Superstrada Pedemontana Veneta si conferma un’infrastruttura di valore strategico per il territorio produttivo del Veneto”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi, durante un punto stampa a Palazzo Balbi, a Venezia, i dati di traffico e di analisi della scontistica relativi alla Superstrada Pedemontana Veneta.

“Solo quattro giorni fa è stato registrato un introito di 525.300 euro, di cui oltre il 40% generato dal traffico pesante – ha spiegato Zaia -. A poco più di un anno dalla connessione con l’autostrada A4, avvenuta il 4 maggio 2024, il traffico medio giornaliero (TGM) è cresciuto del 18%, un segnale che l’opera risponde ad un’esigenza reale e attesa. Le performance della SPV sono ormai paragonabili a quelle di arterie autostradali del Nordest in esercizio da decenni: i flussi di mezzi superano quelli dell’A31 “Valdastico” (aperta al traffico nel 1976, la tratta Sud nel 2015) e risultano confrontabili con quelli dell’A23 “Udine-Tarvisio” (attiva dal 1966), dell’A28 “Portogruaro-Conegliano” (inaugurata nel 2010) e dell’A27 “Venezia-Belluno” (1973)”.

“Particolarmente rilevante anche l’impatto della misura di sconto del 60% sul pedaggio per i veicoli leggeri dotati di telepedaggio, introdotta lo scorso 10 marzo – ha aggiunto il Presidente -. L’iniziativa, riservata a chi percorre fino a due tratte giornaliere, da 25 km ciascuna, nei giorni feriali, ha fatto registrare incrementi settimanali di traffico fino al +74% in alcune tratte, come nella Valle Agno-Breganze (da 1.361 a 2.371 passaggi settimanali). Un’iniziativa pensata per chi vive e lavora lungo la SPV, un’opera fortemente voluta dal territorio, che migliora la qualità della vita dei residenti e l’efficienza della mobilità regionale”.

Alla conferenza stampa era presente anche la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti che ha dichiarato: “I numeri dimostrano che la Superstrada Pedemontana Veneta non è solo un’infrastruttura strategica, ma una risposta concreta alle esigenze di mobilità, competitività e sostenibilità del nostro territorio. Il forte incremento del traffico, soprattutto dopo l’attivazione del collegamento con la A4, testimonia quanto quest’opera fosse attesa e necessaria. L’agevolazione tariffaria rappresenta, inoltre, una misura concreta di attenzione verso i cittadini che vivono e lavorano lungo la SPV. Continueremo a monitorare con attenzione l’andamento dei flussi di traffico per garantire un equilibrio tra sostenibilità economica, efficienza e accessibilità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)