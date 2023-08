VENEZIA (ITALPRESS) – “Penso che ospitalità vada di pari passo con il termine ‘dignità’. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. In questo momento stiamo ospitando 9 mila persone. Arriveranno oltre 200 mila persone quest’anno in Italia e di queste solo l’8% avrà il riconoscimento dello status di rifugiato. Molti sono migranti economici. Pensare al rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, parlando con i giornalisti nel corso di un punto stampa.

“Bisogna che l’Europa scenda in campo – ha affermato – e che si risolva il problema”. Il governatore veneto si è detto “abbastanza arrabbiato rispetto al ruolo dell’Europa”. “E’ un’Europa totalmente assente – ha aggiunto -, un’Europa che pensa di risolvere i problemi con qualche visita istituzionale e che ad oggi ha portato a zero il tema dei ricollocamenti”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).