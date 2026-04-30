Il Veneto aderisce al World Wish Day con Palazzo Balbi illuminato di blu

VENEZIA (ITALPRESS) – Ieri sera Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, si è illuminato di blu, per celebrare il World Wish Day, in occasione dell’anniversario della realizzazione del “primo desiderio” di Make a Wish, organizzazione che da oltre 46 anni si adopera per donare gioia, speranza e forza ai bambini affetti da gravi malattie. Varie sedi istituzionali italiane hanno aderito.

Il Veneto non ha voluto mancare a questa bella manifestazione di solidarietà, e così il colore blu ha acceso anche Palazzo Balbi. “Nel Veneto, in Italia, nel mondo – dice il Presidente della Regione Alberto Stefani – ci sono tanti bambini che soffrono a causa di malattie molto gravi, spesso incurabili. Qualsiasi iniziativa che possa essere utile ad alleviarne le sofferenze è doverosa e condivisibile. Make a Wish – prosegue Stefani – usa per il suo agire una formula di grande significato, capace di arrivare ai cuori: realizzare desideri. Tutti desideriamo la salute e la felicità dei bambini – conclude – e i risultati che ha potuto raggiungere questa organizzazione di soli volontari sono concreti e diffusi, grazie alla collaborazione con molti importanti ospedali pediatrici e al sostegno di aziende e donatori. Una squadra della solidarietà, nella quale il Veneto non vuole mancare”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

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