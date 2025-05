Zaia “Stima del Pil in crescita, +0,5% nel 2024 e +0,8% nel 2025”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Di fronte a un contesto internazionale caratterizzato da grande incertezza, su cui pesano tra l’altro i dazi statunitensi, i numeri statistici raccontano un Veneto che fino ad oggi è stato capace di restare al passo con le sfide. I risultati più significativi arrivano dal turismo e dal mondo del lavoro. Il 2024 infatti è il nuovo anno record per flussi turistici. Con un aumento di arrivi (+3,3%) e di presenze (+2,2%) importante rispetto al 2023. I numeri del 2024 tratteggiano un quadro positivo anche per il mercato del lavoro del Veneto con 2.230.000 gli occupati, +0,2% rispetto all’anno precedente, per un tasso di occupazione totale pari al 70,2% contro il 62,2% dell’Italia e un tasso di disoccupazione che ha toccato il minimo storico del 3%”. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta così i dati contenuti bollettino socio-economico di aprile 2025 redatto dalla Statistica regionale in cui si fa il punto dei dati congiunturali riferiti all’anno 2024 su Pil, inflazione, export, turismo, istruzione, lavoro, ambiente e clima, trasporti.

Il Bollettino riporta i numeri dell’economia mondiale sono stimati in prospettiva dal Fondo Monetario Internazionale al +3,3% per il 2024 e +2,8% per il 2025. Nell’economia dell’UE continua una crescita lenta: +0,9% nel 2024, +0,8% nel 2025, ma continua il processo di disinflazione.

In Italia il Prodotto Interno Lordo negli ultimi tre mesi del 2024 è risultato in lieve crescita (+0,1%), dopo la variazione nulla del trimestre precedente e produce una variazione annuale 2024/23 del +0,7%.

“Il contesto dell’economia globale nel 2024 indica una crescita modesta e un contesto di sfide persistenti che si riflette anche nei numeri del Veneto – prosegue Zaia-. La previsione di Prometeia per il 2025 indica il PIL italiano in crescita dello 0,6%, e per il Veneto si stima una crescita pari a +0,5% nel 2024 e +0,8% nel 2025. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi del 2024 in Veneto è ipotizzato +0,5% e +0,6%, rispettivamente. Nel 2025 si prevede che i consumi delle famiglie venete crescano dello 0,9% e gli investimenti fissi lordi dello 1,2%. L’inflazione nel primo trimestre 2025 in Veneto è salita del 2,2% spinta dai prezzi dei beni energetici dai servizi ricettivi e dai pacchetti vacanza. Nel complesso nel 2024 il tasso di inflazione è stato dell’1% in Italia e dell’1,3% in Veneto. A scendere di più sono stati i prezzi dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +1,5% a -5,9%) e i prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (da 10,1% a 2,7%)”.

I numeri dei primi mesi del 2025 riflettono anche in Veneto le difficoltà dello scenario globale. “Per il turismo, complice un carnevale arrivato presto il primo bimestre 2025 segna un -3,8% delle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente– conferma il Presidente-. Anche dal lato imprese si inizia in negativo con una riduzione del numero di imprese venete (-0,8% rispetto al primo trimestre 2024) in tutti i macrosettori a eccezione del comparto dei servizi”.

Il rapporto statistico evidenzia infine i dati positivi riguardo alla diminuzione dei Neet: nel 2024 in Veneto sono il 14% in meno dell’anno precedente, incidendo per il 9% sui giovani 15-29enni, il secondo valore più basso tra le regioni italiane, raggiungendo già il target europeo della quota al massimo del 9% entro il 2030. I Neet sono maggiori tra gli stranieri: a fronte dell’8,6% italiani che vivono in Veneto si conta circa un quarto dei 15-29enni stranieri residenti in Veneto in condizione di Neet.

Il 2024 è stato un anno positivo per porti e aeroporti. Per gli aeroporti veneti sono stati 18,3 milioni i passeggeri movimentati (+3,1% annuo). Per i due porti veneti, Venezia e Chioggia, il 2024 sono cresciuti del +3,7% quanto a tonnellate di merci movimentate.

