Zaia “Solidarietà a giornalisti, Polizia e commercianti per quanto accaduto a Vicenza”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Le scritte comparse contro il Giornale di Vicenza e la Polizia Locale, insieme agli atti vandalici contro alcuni negozi, sono episodi inaccettabili. Non c’è nulla di coraggioso né di utile in chi imbratta muri o danneggia esercizi commerciali. Serve rispetto per chi ogni giorno fa il proprio lavoro, con serietà e dedizione”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta quanto accaduto nella notte nel centro storico di Vicenza. “Voglio esprimere la mia piena vicinanza al direttore Marino Smiderle e a tutta la redazione del Giornale di Vicenza, così come alla Polizia Locale del capoluogo berico. L’informazione libera e il lavoro delle forze dell’ordine sono due pilastri della nostra comunità. Gettare fango su chi lavora per i cittadini è un atto da condannare con fermezza”. “Solidarietà anche ai commercianti che hanno subito danni – conclude Zaia -. Confido che le autorità facciano luce su questi episodi, che non vanno minimizzati”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).