ROMA (ITALPRESS) – “Il titolo del libro è un ossimoro però da un lato è la raccomandazione delle mamme dall’altro è anche una raccomandazione per la vita visto e considerato che come diceva Senaca la ‘vita non è breve ma è l’uomo che la rende brevè”.

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo alla presentazione del suo libro “Fà presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo”. Il governatore leghista racconta il traguardo dei 18 anni, sancito dal viaggio a bordo di una Due Cavalli con alcuni amici fino a Marbella. “Sono state settanta ore di scoperta e di crescita tutti percorsi lungo le strade normali perchè non avevamo i soldi per permetterci i pedaggi delle autostrade” le parole dell’autore “questo è un racconto e anche una riflessione da fare con i giovani, con un confronto tra i giovani del mondo analogico di ieri e quello del mondo digitale di oggi”. Zaia racconta lo stupore nella “scoperta” dell’altro, l’esperienza delle frontiere, fisiche e psicologiche, la verità di una “terra promessa”, la Spagna, sospesa tra nostalgia e progresso, lo smarrimento davanti al limite estremo, la malinconia del distacco e la libertà della memoria che resta, ma adattandosi all’età e all’esperienza. “Noi dobbiamo seguire la via che indicano i giovani” ha concluso ” e in questo libro lo dico, i giovani si stupiscono quotidianamente e forse questo paese dovrebbe anche abbandonare la narrazione negativa su di loro”.

foto: xc3/Italpress

