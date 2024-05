VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha ricevuto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, la dottoressa Maria Elisabetta Locci, presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, in procinto di lasciare Venezia perchè chiamata a dirigere la Procura della Corte dei Conti di Cagliari. “Auguro alla dottoressa Locci ancora tante soddisfazioni professionali nel nuovo prestigioso incarico nella Magistratura contabile del capoluogo sardo” ha detto il Presidente del Veneto.

“La ringrazio per il lavoro svolto in questi anni a Palazzo dei Camerlenghi con un impegno che, nel rigoroso rispetto reciproco dei ruoli, ha visto più occasioni di leale collaborazione istituzionale, elemento indispensabile nel garantire il buon andamento dell’azione amministrativa” ha concluso Zaia.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

