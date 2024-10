Zaia “Prima Giornata dell’Autonomia sarà una pietra miliare”

VENEZIA (ITALPRESS) - “Questa giornata sarà una pietra miliare, perchè sarà la prima con l’avvio della legge quadro”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia a margine della prima Giornata dell’autonomia che si celebra oggi nella scuola grande San Giovanni Evangelista a Venezia. “Grazie ai veneti che hanno avuto l’ardore di fare il referendum il 22 ottobre di 7 anni fa, oggi il Paese discute della legge quadro per l’autonomia e il dibattito è già avanti - ha proseguito -. In generale, il tema di avere più competenze è condiviso, poi certamente ci sono diverse sfumature. Io penso però che vada visto come una grande opportunità”. “Il messaggio ai veneti che lanciamo oggi con questa Giornata è che cerchiamo di mantenere la parola data. Non si torna più indietro. La variabile ora è quanto tempo ci vorrà, ma non si torna più indietro. L’autonomia ha un valore non solo giuridico e tecnico, ma anche culturale: per questo vogliamo condividere con i cittadini, con tutti i cittadini, questo percorso". f17/tvi/gtr