VENEZIA (ITALPRESS) – “Ancora una volta, la sanità trevigiana sale alla ribalta nazionale per la qualità e l’innovatività del lavoro dei suoi sanitari. Complimenti al primario Carlo Cernetti e al suo staff per aver portato la cardiologia di Treviso nella top ten nazionale per la cura mininvasiva della stenosi aortica ‘TAVI’, la patologia valvolare su base degenerativa nei pazienti over 75 più frequente nei paesi occidentali”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il successo di una branca fondamentale della sanità all’Ospedale di Treviso.

“Il team di Cernetti – aggiunge Zaia – è oggi al settimo posto in Italia, con 248 interventi eseguiti nel 2022, a pari merito con la Cardiologia Interventistica di Padova. Eccellenze venete delle quali andare orgogliosi, con sanitari alla costante ricerca del progresso, di un passo in più nell’interesse del paziente. Non è difficile immaginare ad esempio – aggiunge il governatore – l’importanza di una tecnica cardiologica minivasiva in pazienti anziani, per i quali utilizzare questo metodo d’intervento, riducendo al minimo i loro problemi operatori e post operatori”.

