Zaia in visita alla Michelotto Engineering

PADOVA (ITALPRESS) – Soltanto in questo millennio si contano 1300 successi in gara e 178 campionati mondiali Costruttori FIA vinti da vetture preparate a Padova nell’atelier di Giuliano Michelotto, ma siccome il primo amore non si scorda mai, oggi, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci sono stati festeggiamenti per le nozze d’oro dal primo campionato assoluto vinto, il Trofeo dei Rally Nazionali del 1975, conquistato dalla Lancia Stratos guidata da Tony Fassina.

Nell’occasione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, da sempre un sincero amante delle automobili, è venuto a congratularsi con i due protagonisti di quella prima impresa, Giuliano Michelotto e Tony Fassina, anche per il loro successo imprenditoriale che si è consolidato nel tempo. Sia la Michelotto Engineering che il Gruppo Fassina sono infatti diventate due eccellenze italiane con le radici ben piantate in Veneto.

Nell’occasione il Presidente Zaia ha voluto visitare anche l’intera Michelotto Engineering, lusingando i presenti con una sintesi perfetta: “questa azienda dà la dimensione di che cosa significhi fare le cose con serietà”.

Si è poi complimentato con Tony Fassina ricordando con estrema precisione i suoi grandi successi sportivi (tre titoli italiani, un titolo europeo e la grande vittoria nel rally mondiale di Sanremo) sottolineando come da pilota al volante sia poi diventato anche una vera eccellenza del territorio con il Gruppo Fassina, leader in Italia in campo automobilistico. Interrogato se fosse stanco di vincere, Michelotto ha chiarito che oggi il suo sogno è “che l’azienda continui a mietere successi non più grazie a lui mai agli uomini che dovranno portarla avanti nel tempo” mentre Tony Fassina ha sottolineato che “quando ho smesso di correre come pilota ho cominciato a correre davvero come imprenditore, ed sono contento di continuare a farlo a dispetto degli 80 anni già alle porte”.

