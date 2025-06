Zaia “Fitch Ratings conferma affidabilità finanziaria del Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Regione del Veneto si conferma un modello di affidabilità economico-finanziaria nel panorama italiano. L’agenzia internazionale Fitch Ratings ha ribadito il rating di lungo termine BBB per il Veneto, migliorando l’outlook da “stabile” a “positivo”.

Un risultato di assoluto rilievo che testimonia come il Veneto sia in grado di distinguersi anche all’interno dei vincoli imposti dallo Stato centrale. “Ancora una volta il Veneto si dimostra un esempio di buona amministrazione e solidità economica. Il giudizio positivo di Fitch non è solo un dato tecnico, ma un riconoscimento internazionale del lavoro serio, trasparente e responsabile che stiamo portando avanti – sottolinea il presidente Zaia -. Senza alzare le tasse, garantiamo servizi di qualità, soprattutto in ambito sanitario, e tuteliamo i conti pubblici. Questo conferma che un Veneto più autonomo è anche un’Italia più forte”.

Il giudizio finale non può, per regolamento, superare quello dello Stato sovrano italiano, anch’esso fissato a BBB, ma Fitch ha riconosciuto in via tecnica alla Regione un merito creditizio autonomo – lo Standalone Credit Profile (SCP) – pari ad “a+”, ben superiore a quello dell’Italia. Un riconoscimento che certifica l’eccellenza amministrativa veneta e l’affidabilità della sua struttura economico-finanziaria.

“Questo giudizio, che giunge da una delle principali agenzie internazionali, conferma il ruolo centrale del Veneto come motore economico e sociale del Paese – prosegue il Governatore -. Un territorio che, pur vincolato dalle regole dello Stato centrale, continua a dimostrare capacità di governo, visione strategica e resilienza economica, ponendosi come esempio virtuoso per tutto il sistema delle autonomie locali”.

Nonostante l’elevato peso della sanità sul bilancio regionale – un onere comune a tutte le Regioni – il Profilo di Rischio rimane “Moderato”, segno che la Regione Veneto, grazie a una gestione prudente e responsabile, è riuscita a mantenere i conti in equilibrio, salvaguardando i servizi essenziali.

Tra i principali punti di forza evidenziati da Fitch figurano: un’imposizione fiscale contenuta, con ampi margini di manovra: il Veneto è l’unica grande Regione a statuto ordinario che non applica alcuna maggiorazione sull’addizionale IRPEF, garantendo alle famiglie e alle imprese un carico fiscale tra i più leggeri del Paese; una gestione efficiente della spesa, in particolare nel settore sanitario, che non solo è sotto controllo dal punto di vista finanziario, ma anche tra i migliori in Italia per qualità ed efficacia, come certificato dai dati ufficiali 2023.

Un debito regionale a basso rischio, strutturato in modo solido (per l’84% a tasso fisso o variabile con copertura), che protegge la Regione dalle turbolenze dei mercati. “Fitch sottolinea, inoltre, la solidità dei fondamentali economici veneti – conclude il Presidente -. La Regione vanta un PIL pro capite superiore alla media nazionale (40.631 euro contro i 36.181 euro dell’Italia), un mercato del lavoro tra i più forti del Paese, con una disoccupazione al 3 per cento, e una rete imprenditoriale tra le più dinamiche d’Europa. Il Veneto può, quindi, considerarsi a tutti gli effetti locomotiva economica del Paese”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)