Zaia consegna il Leone di Vetro a Nicolò Guarrera, Pieroad

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un sogno nato in una piccola stanza di Malo e trasformato in un’impresa straordinaria. Nicolò Guarrera, conosciuto come Pieroad, ha compiuto il giro del mondo a piedi, percorrendo oltre 35.000 chilometri in cinque anni, tra deserti, montagne e oceani. La sua storia è un inno al coraggio e alla determinazione: con il suo cammino ha dimostrato che partire da un piccolo paese della provincia di Vicenza può significare arrivare ovunque, se si ha la forza di credere nei propri sogni. Oggi il Veneto celebra il suo ritorno in Veneto. Ho voluto consegnargli un riconoscimento speciale: il Leone di Vetro, simbolo di resilienza, coraggio e identità veneta che rappresenta anche la nostra gratitudine e l’orgoglio per un ragazzo che, passo dopo passo, ha portato il Veneto nel cuore di milioni di persone”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha riconosciuto oggi a Venezia, a Palazzo Balbi, al giovane viaggiatore, definito ‘”ambasciatore della nostra terra nel mondo”, il Leone di Vetro del Veneto.

“Il Veneto ha una tradizione antica di viaggiatori, esploratori, narratori del Mondo. E Pieroad, seguito da una comunità online di oltre 430.000 follower, nel solco di questi antenati eccellenti ha raccontato il mondo con lentezza, autenticità e ironia, trasformando il suo viaggio in un’esperienza collettiva – ha sottolineato il Governatore -. Il ritorno in Italia non segna la fine della sua avventura: Nicolò ora racconterà il suo viaggio in un libro con l’obiettivo di condividere il suo percorso nelle scuole e nelle aziende, con l’obiettivo di ispirare altri a mettersi in cammino, dentro e fuori di sé. Sono certo che potrà fare ancora molto per la nostra terra e noi saremo al suo fianco”, termina il Presidente Zaia.

– Foto Regione Veneto –

(ITALPRESS).