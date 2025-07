Zaia “Bilancio del Veneto in crescita, investimenti per la riorganizzazione della Regione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il bilancio 2024 conferma la solidità e l’efficacia del nuovo assetto di Veneto Sviluppo: un utile netto di oltre 1,8 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente, e dodici esercizi consecutivi in attivo. La Regione ha investito in una riorganizzazione profonda e mirata, che oggi restituisce una realtà pubblica efficiente, moderna e pienamente operativa a sostegno del tessuto produttivo veneto”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’approvazione del bilancio della finanziaria regionale, diventata nell’ultimo anno una holding interamente pubblica, dopo l’uscita dei soci privati e l’acquisizione della totalità delle quote da parte della Regione.

“Veneto Sviluppo è oggi un modello virtuoso. Abbiamo voluto rafforzarne la struttura, integrando competenze e funzioni, valorizzando strumenti innovativi e semplificando la governance. La centralizzazione della gestione dei fondi agevolativi in capo a Veneto Innovazione e la piena operatività di strumenti come il Fondo Minibond e i fondi di private equity di FVS SGR sono risultati concreti di questa strategia”, prosegue.

Nel 2024 Veneto Sviluppo ha attivato risorse per oltre 200 milioni di euro a favore delle PMI venete, deliberato 1.500 nuove operazioni di finanziamento, realizzato 6 emissioni di minibond per 11,75 milioni e consolidato la gestione di fondi regionali, statali ed europei. “Ora si guarda avanti, con nuovi obiettivi e la strutturazione del terzo Fondo per le PMI”, conclude Zaia.

– Foto IPA Agency –

