Zaia a Biella per l’Adunata nazionale degli Alpini “Orgoglioso di rappresentare il Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Buon viaggio, buona adunata e ci vedremo a Biella; sarà l’occasione per ricambiare l’entusiasmo e il clima di festa che ha dominato a Vicenza l’anno scorso. Terra di grande tradizione alpina quanto la nostra regione, sono certo che il Piemonte accoglierà le Penne nere venete e di tutta Italia con il calore e l’affetto che fanno grandi questo appuntamento annuale. Non mancherò neanche quest’anno alla grande sfilata della domenica e avrò l’orgoglio di rappresentare il Veneto al passaggio delle migliaia e migliaia di donne e uomini che comporranno il fiume delle sue sezioni”. È questo l’augurio che il presidente Luca Zaia invia alle Penne nere venete in occasione della 96° Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini che si celebra a Biella da oggi a domenica prossima.

“L’adunata nazionale dell’Ana rimane una delle più grandi e sentite feste popolari del nostro Paese – sottolinea il Governatore -. Un evento che travalica la sua stessa natura di raduno di veterani per assumere le caratteristiche di una contagiosa espressione dei valori di comunità, solidarietà, lavoro e rispetto che da sempre sono i tratti identitari della nostra gente. Sono certo che anche quest’anno sarà una grande occasione da cui verrà un monito alla Pace, l’aspirazione di tutti minacciata dai conflitti e da una sessantina di focolai di guerra in tutto il mondo”.

“Per noi Veneti gli Alpini non sono semplicemente un’associazione numerosa – conclude Zaia -. Sono la spina dorsale dell’aggregazione sociale in tanti paesi, i volontari a disposizione dove è più difficile organizzare servizi, una preziosa componente della Protezione civile pronta a muoversi nelle calamità. Sfilando a Biella avranno l’occasione di mettere la luce ancora una volta una delle espressioni più belle e solide della nostra terra; quel patrimonio di caratteristiche che mi fa spesso ripetere che se gli Alpini non ci fossero bisognerebbe inventarli”.

